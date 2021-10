Governadores de 14 estados preveem reajuste a servidores em 2022

Somente duas unidades da Federação - Distrito Federal e Rio Grande do Sul - descartam reajustes edit

Metrópoles - Ao menos 14 governadores planejam conceder aumento salarial a servidores públicos em 2022, ano de eleições. Duas categorias se destacam: professores e policiais. As informações são de um levantamento do jornal O Estado de S.Paulo publicado neste domingo (10/11). Somente duas unidades da Federação - Distrito Federal e Rio Grande do Sul - descartam reajustes.

A possibilidade de aumento ocorre com a proximidade ao fim do veto a reajustes salariais de servidores, imposto pelo socorro federal concedido durante a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Alagoas e Rio de Janeiro, por exemplo, já aprovaram os reajustes. Os governadores do Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Cantarina estão com a pauta em discussão.

Leia a íntegra no Metrópoles.

