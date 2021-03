Governadores do Nordeste voltam a conversar com fundo russo para comprar a vacina Sputnik V

247 - O fundo soberano russo que coordena o desenvolvimento da Sputnik V voltou a conversar com os governadores do Nordeste sobre a possibilidade de vender a vacina diretamente aos estados. A negociação foi retomada pelo governador da Bahia, Rui Costa.



Na semana passada, o STF liberou estados e municípios para comprarem diretamente vacinas de laboratórios estrangeiros quando as doses ofertadas pelo Ministério da Saúde forem insuficientes para atender às suas populações, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Com a lentidão da vacinação no Brasil e o crescimento preocupante dos casos de Covid-19, Rui Costa voltou então a conversar com os russos para firmar acordo para importar 50 milhões de doses, que seriam divididas com outros estados da região.

