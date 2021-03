Governadores pedem ao governo medidas restritivas nacionais de locomoção para conter explosão de casos no feriado

A intenção é modificar as regras de funcionamento de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, “com exceção das que possam afetar o funcionamento do transporte de carga e dos demais serviços federais que se afiguram como essenciais para a vida” edit

247 - Em meio ao caos estabelecido no ministério da Saúde, que poderá trocar de titular pela quarta vez com a provável saíde de Eduardo Pazuello, o Fórum Nacional de Governadores enviou ofício ao titular da pasta para pedir que o governo federal baixe medidas restritivas de locomoção da população para impedir a proliferação do coronavírus. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

A intenção é modificar as regras de funcionamento de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, “com exceção das que possam afetar o funcionamento do transporte de carga e dos demais serviços federais que se afiguram como essenciais para a vida”.

O recorde no número de mortes por Covid-19 no Brasil não impediu que agências de viagens ofereçam pacotes para o próximo feriado nacional, o da Sexta-feira Santa, no dia 2 de abril. As buscas na internet por promoções levam a páginas que anunciam ofertas para a Páscoa, comemorada no dia 4 do próximo mês.

No site da CVC , por exemplo, aparecem opções para o Rio de Janeiro (RJ), Serra Gaúcha (RS) e Florianópolis (SC). A consulta foi feita na quarta-feira 10, dia em que o País registrou, em 24 horas, 2.286 óbitos e novas infecções 79.876 infecções, de acordo com levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Na quinta-feira 11, foram 2.233 mortes.

O grupo também quer a urgente regulamentação da lei que permite a estados e municípios comprarem vacinas. Os governadores pedem para que toda a aquisição de imunizante integre o Plano Nacional de Imunização. Solicitaram, ainda, um encontro com representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar da autorização emergencial de novas vacinas contra a Covid-19.

