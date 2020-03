Governadores podem se reunir para discutir crise com petróleo e coronavírus

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, pediu um adiantamento da reunião entre os governadores, afirmando que não só a economia do Estado será afetada, mas todo o Orçamento da União edit

247 - Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quer uma reunião extraordinária do Fórum dos Governadores para tratar sobre a crise do petróleo, que levou a uma queda de 30% das ações da Petrobras; e o coronavírus, que nesta quarta-feira, 11, foi reconhecido como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde. O objetivo é discutir os impactos na economia brasileira.

Um encontro está marcado para 24 de março, mas o governador do Rio de Janeiro quer antecipá-lo para a próxima quarta-feira, dia 18.

Witzel ainda afirmou que reuniu-se com o embaixador da Rússia para tratar sobre sua preocupação com a disputa entre o país e a Arábia Saudita que está afetando o preço dos barris de petróleo. O fato da iniciativa de adiantar a reunião do colegiado vir do governador do Rio é normal dado ao fato de que uma boa parte da arrecadação do Estado é oriunda da commodity.

Mas o governador ainda afirmou que não será apenas a economia do Rio de Janeiro que será afetada, mas também o Orçamento da União. “Então, é preciso que a gente comece a pensar em medidas alternativas de balanceamento disso para que os estados consigam sobreviver. Temos um fundo de reservas cambiais de mais de US$ 300 bilhões. Esse fundo pode ser usado”, afirmou.