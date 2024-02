"Governadores que subirem no palanque com Bolsonaro estarão marcando posição contra a democracia", diz Florestan

Ao comentar o editorial do portal Brasil 247, jornalista condenou a irresponsabilidade de governadores que pretendem participar do ato convocado por Bolsonaro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior participou do programa Bom dia 247 deste domingo (18) e, ao comentar o editorial do portal Brasil 247, condenou a irresponsabilidade de governadores que pretendem participar do ato do dia 25 de fevereiro convocado por Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista.

"Governadores que subirem no palanque com Bolsonaro estarão marcando posição contra a democracia, que não possuem apego algum pelo estado democrpático de direito", ressalta.

continua após o anúncio

“Só tem apreço ao poder, dane-se o povo, a democracia, a justiça social”, acrescenta.

Florestan ainda condena que “o bolsonarismo, eleito com fake news, ainda tenha o apoio de governadores de estados tão importantes”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: