Governadores se reúnem para barrar alta dos combustíveis

Chefes de executivos também discutirão o recente reajuste do piso salarial nacional dos professores, que impacta as contas estaduais

Metrópoles - Os constantes reajustes do preço final dos combustíveis registrados recentemente serão alvo dos chefes de executivos estaduais, que estarão reunidos, nesta quinta-feira (3/2), durante o Fórum Nacional dos Governadores. O evento ocorrerá no Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal (GDF).

Liderados por Ibaneis Rocha (MDB), os mandatários tentam encontrar uma solução para estancar, por exemplo, o valor da gasolina nas bombas, o qual tem pesado no bolso do consumidor.

Recentemente, 21 governadores — incluindo o emedebista — assinaram uma carta para defender o congelamento do ICMS sobre os combustíveis por 60 dias.

