Governistas celebram decisão do TSE que arquivou pedido de cassação da chapa Bolsoanro-Mourão

O julgamento tratava da denúncia de disparos em massa durante as eleições de 2018 de fake news contra adversários petistas. Apesar dos ministros reconhecerem a existência dos disparos em massa, deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) chamou a denúncia de "maior fake news de 2018"

247 - A resultado do julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta quinta-feira (28) que decidiu pelo arquivamento das duas ações eleitorais que pediam a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão (PRTB), vice, foi comemorada por aliados governistas. A informação é do Poder 360.

O julgamento tratava da denúncia de disparos em massa durante as eleições de 2018. A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) chamou a denúncia de “maior fake news de 2018” e disse que diante do argumento dos ministros de falta de provas “fica o questionamento: se existência dos tais disparos é ‘inequívoca’, como até dois ministros disseram, por que o PT, em três anos, não conseguiu juntar um ‘printzinho’ sequer do conteúdo deles?”

Já senador Marcos Rogério (DEM-RO), da tropa de choque do governo na CPI da Covid, também comemorou. “TSE forma maioria para arquivar pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Três ministros ainda devem votar, mas placar de 4 a 0 contra a cassação impossibilita que a decisão seja revertida!”, disse.

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é investigado por esquema de exportação ilegal de madeira, também usou as redes sociais para celebrar o resultado e chamar opositores de “comunistada”.

7 a 0: Por unanimidade, TSE rejeita as ações do PT contra a chapa Bolsonaro-Mourão.



Fica o questionamento: se existência dos tais disparos é "inequívoca", como até dois ministros disseram, por que o PT, em três anos, não conseguiu juntar um printzinho sequer do conteúdo deles? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) October 28, 2021

TSE forma maioria para arquivar pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Três ministros ainda devem votar, mas placar de 4 a 0 contra a cassação impossibilita que a decisão seja revertida! — MARCOS ROGÉRIO (@MarcosRogerio) October 28, 2021

Comunistada, o choro é livre! Selva ! pic.twitter.com/UpBUv79pgK PUBLICIDADE October 28, 2021