Governo acelera instalação do 5G e leilão em 2021 pode ser o maior da história

247 - O leilão da tecnologia 5G deve acontecer em 2021, após decreto facilitador de Bolsonaro. De acordo com as novas regras, as operadoras só precisarão informar à Anatel onde querem instalar sua infraestrutura e entrar com pedido nas prefeituras.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o licenciamento ambiental, que antes fazia o processo levar mais de dois anos, também sofreu mudanças. O decreto estabelece que, vencido o prazo de dois meses pela secretaria municipal, a licença de instalação estará automaticamente aprovada, o que no jargão jurídico se conhece como “silêncio positivo”.

A matéria ainda informa que “em contrapartida, essa infraestrutura instalada já sob os efeitos das novas regras terá, obrigatoriamente, de ser compartilhada entre as teles mediante remuneração para quem for o detentor da rede. O compartilhamento, no entanto, só valerá para serviços públicos. Ou seja: para a prestação da telefonia fixa, que está em desuso.”

