Governo antecipa fechamento do espaço aéreo sobre território Ianomâmi

247 - Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Defesa, anunciaram, nesta quinta-feira (23), a antecipação do fechamento do espaço aéreo sobre o território Ianomâmi, em Roraima, para a saída dos garimpeiros ilegais. O espaço na região será fechado no dia 6 de abril, ante a previsão inicial de 6 de maio.

“Estamos fazendo agora uma atualização do planejamento, nessas áreas em que as pessoas infelizmente insistem no garimpo ilegal. E são poucas áreas, duas ou três. Nós vamos intensificar as operações com prisões e apreensões desses materiais”, disse Dino, de acordo com o Metrópoles. No período anterior à operação, eram registrados até 40 voos diários sobre a região.

“O que estamos afirmando é que Defesa e Justiça vão ampliar essas ações agora no mês de março e com certeza até a data programada, 6 de abril, nós teremos o fim dessa atividade legal no território Ianomâmi”, completou.

A antecipação do fechamento do espaço aéreo foi feita após integrantes da força-tarefa avaliarem que a manutenção da janela para a saída dos garimpeiros ilegais poderia resultar em uma demora maior para a desintrusão do território indígena.

