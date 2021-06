Governo antecipa terceira parcela do auxílio emergencial e disponibiliza novo calendário

247 - O governo federal decidiu antecipar a terceira parcela do auxílio emergencial . O novo calendário foi publicado nesta terça-feira (15), no Diário Oficial da União e vai começar a pagar, já nesta sexta-feira (18), os benefícios para os nascidos no mês de janeiro. Os saques em dinheiro serão liberados a partir de 1º de julho.

"A mudança mais significativa será para os nascidos em dezembro, que passam a ter direito à terceira parcela ainda em junho, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 21 de julho", destacou o Ministério da Cidadania.

A antecipação está disponível para o público inscrito via canais digitais e do Cadastro Único.

Confira o novo calendário:

Para o público do Bolsa Família os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa.

