Governo anuncia balanço de ofensiva nacional contra facções e reforça ações na Amazônia

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apresentou nesta sexta-feira (22) o primeiro balanço do plano Brasil contra o Crime Organizado, iniciativa que ampliou as ações do governo federal no combate às facções criminosas em diferentes regiões do país.

Segundo o secretário-executivo do MJSP, Ademar Borges, já estão em andamento medidas voltadas principalmente para o enfrentamento ao crime organizado na Amazônia e o fortalecimento da segurança prisional.

Entre as iniciativas anunciadas, o governo federal liberou R$ 66 milhões para operações das FICCOs (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) na Amazônia. Também foi firmado um contrato adicional com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no valor de R$ 150 milhões para investimentos da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional nos nove estados da região amazônica.

Além disso, mais de R$ 200 milhões serão aplicados em operações policiais voltadas à prevenção do aliciamento de moradores de comunidades carentes pelo crime organizado. Os dados foram divulgados durante coletiva de imprensa realizada na sede da pasta, em Brasília.

Na área penitenciária, Borges informou que a escolha das unidades prisionais que terão os sistemas de segurança reforçados ocorreu “precisamente nas unidades em que há maior articulação com organizações criminosas que atuam no entorno desses estabelecimentos, refletindo um resultado mais imediato no enfraquecimento das facções”.

As ações nas prisões fazem parte da Operação Mute, iniciada em 2023 e reforçada com o novo plano federal. Desde então, a operação já alcançou 680 unidades prisionais e mobilizou mais de 41 mil policiais penais.

“É a primeira vez que estamos enfrentando o crime organizado em todas suas dimensões”, destacou o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. “Nosso objetivo é impactar na comunicação com o crime fora dos muros”, acrescentou.

Segundo Garcia, novos equipamentos que serão doados aos estados já foram contratados, e, em apenas duas semanas, R$ 200 milhões já foram empenhados em compras.

O secretário também ressaltou o avanço da integração de inteligência entre as forças policiais, incluindo a polícia penal, como uma das estratégias centrais do plano.

Garcia detalhou ainda que o reforço da segurança será realizado em 23 unidades prisionais da Região Norte, 45 no Nordeste, 15 no Centro-Oeste, 38 no Sudeste e 17 no Sul do país.