Governo aprova MP para pagar Auxílio Brasil de R$ 400 a partir desta sexta-feira

Benefícios serão pagos com valores remanescentes do Bolsa Família edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "O governo federal publicou, na noite desta terça-feira, uma medida provisória (MP) que permite pagar a primeira parcela de R$ 400 do Auxílio Brasil a partir desta sexta-feira (10), independentemente da promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. O texto também autoriza esse valor no próximo ano", aponta reportagem da Agência O Globo.

"O benefício será pago a quem já recebe o Auxílio Brasil, cerca de 17 milhões de pessoas. Na próxima sexta-feira, começa a ser pago a parcela deste mês, para quem tem o NIS com final 1. O texto, já publicado no Diário Oficial da União, permite que o Ministério da Cidadania use os recursos remanescentes do Bolsa Família para garantir o valor mais robusto aos beneficiários do novo programa social", prossegue a reportagem.

Calendário de pagamento:

PUBLICIDADE

NIS com final 1: 10 de dezembro

NIS com final 2: 13 de dezembro

NIS com final 3: 14 de dezembro

PUBLICIDADE

NIS com final 4: 15 de dezembro

NIS com final 5: 16 de novembro

NIS com final 6: 17 de dezembro

PUBLICIDADE

NIS com final 7: 20 de dezembro

NIS com final 8: 21 de dezembro

NIS com final 9: 22 de dezembro

PUBLICIDADE

NIS com final 0: 23 de dezembro

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: