Governo atinge menor contratação de servidores federais por concurso público desde 2011

Entre setembro e janeiro deste ano, 32.040 servidores públicos federais concursados tomaram posse. O número é o menor desde o mesmo período em 2011. O presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos Gomes dos Santos, afirmou que a quantidade de funcionários públicos contratados por concurso vem caindo há uma década no Brasil edit

247 – Ao todo, 32.040 servidores públicos federais concursados tomaram posse de janeiro a julho de 2020, menor número desde 2011, quando chegou a 30.476 entre os mesmos sete meses. A informação é do Painel Estatístico de Pessoal (PEP), mantido pelo Ministério do Planejamento. A reportagem é do portal G1.

O presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), João Domingos Gomes dos Santos, afirmou que o número de funcionários públicos contratados por concurso vem caindo há aproximadamente uma década no Brasil, mas pode ter uma redução drástica com a reforma administrativa, a partir da aprovação da proposta sem alterações, acrescenta a reportagem.

"A reforma administrativa liquida o que já é pouco. A faixa etária média dos servidores brasileiros é bastante avançada e muitos deles estão a ponto de se aposentar. Se o projeto é reduzir a contratação desses profissionais, a tendência é que um dia a gente chegue ao chamado 'estado nenhum'", afirmou.

