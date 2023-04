Governo avalia concessão de 5 mil km de rodovias federais para acelerar investimentos em infraestrutura

"Temos cerca de 15 mil quilômetros de rodovias federais concessionadas, e estima-se que tenha viabilidade para mais umas 5 mil", disse o secretário do PPI, Marcus Cavalcanti edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a concessão de 5 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país por meio do modelo de parcerias público-privadas (PPPs) visando acelerar investimentos em obras de infraestrutura.

“Nós temos cerca de 15 mil quilômetros de rodovias federais concessionadas, e estima-se que tenha viabilidade para mais umas 5 mil”, disse o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Marcus Cavalcanti, ao jornal O Globo.

“Além desses 5 mil quilômetros, se fosse concessão a tarifa ficaria muito alta. Uma forma de se contornar esse problema é fazer PPPs, para trazer a tarifa para um valor mais coerente com o que a população tem capacidade de pagar. Nós temos Brasis diferentes, com poder aquisitivo diferente. A modelagem precisa apontar, com dados estatísticos, qual a tarifa máxima suportada por aquela comunidade. Essa é uma discussão que estamos fazendo para dar aceleração a esse modelo”, ressaltou.

Ainda segundo a reportagem, o governo pretende divulgar uma lista preliminar das obras que serão incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que deverá ser relançado ainda este mês.

