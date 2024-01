Governo bloqueia 8,4 milhões do Bolsa Família

Apoie o 247

247 - O governo federal bloqueou 8,4 milhões de beneficiário do Bolsa Família para tentar corrigir distorções no programa O número de benefícios cancelados foi de aproximadamente 3,7 milhões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A informação foi publicada neste domingo (14) no portal Metrópoles. O Observatório do Cadastro Único afirmou que 21 milhões de famílias recebem os valores do programa: 9,4 milhões delas estão no Nordeste e 6,2 milhões no Sudeste.

O ministério informou que os bloqueios são referentes a famílias que apresentavam algum tipo de inconsistência no cadastro, de renda ou composição familiar, além de beneficiários com informações desatualizadas.

As estatísticas apontaram que a maioria dos 8.423.205 beneficiários está nas regiões Nordeste (3.762.332) e Sudeste (3.023.165).

