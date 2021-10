Governo Bolsonaro aciona a Justiça para impedir greve dos caminhoneiros

Apoie o 247

Clube de Economia

Marcelo Hailer, Revista Fórum - Com a iminência da realização de uma greve nacional dos caminhoneiros, o governo Bolsonaro despejou ações judiciais em vários estados brasileiros na tentativa de inviabilizar a paralisação.

Por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), o governo já entrou com 36 ações judiciais para garantir a livre circulação de pessoas e cargas nos estados.

Das 35 ações judiciais, 24 são liminares deferidas que proíbem qualquer obstrução. Houve decisões favoráveis nos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Pará, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Maranhão e Tocantins.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE