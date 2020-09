Governo Bolsonaro articula com centrão envio de proposta de nova CPMF

247 - O governo vai enviar ao Congresso proposta de criação da nova CPMF para arrecadar R$ 120 bilhões por ano e custear o programa de desoneração da folha de pagamentos.

Bolsonaro delegou ao deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, a articulação de apoio político do centrão votos antes de a proposta ser formalmente enviada.

Reportagem dos jornalistas Julio Wiziack, Julia Chaib e Bernardo Caram informa que Ricardo Barros marcou almoço em sua casa, em Brasília na terça-feira (22). Compareceram o ministro da Economia, Paulo Guedes, e deputados do centrão, de partidos como o PP, o PSD e Republicanos.

Guedes pretende estabelecer uma alíquota de 0,2% sobre o valor de qualquer transação digital. O montante arrecadado será usado para cobrir a desoneração da folha para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045).

Acima desse patamar, haverá descontos. A contribuição previdenciária paga pelas empresas para esses funcionários, que hoje é de 20%, passaria a 10%. A diferença seria coberta pela receita gerada pelo novo tributo.

Também está na proposta a ampliação da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física de R$ 1.900 para R$ 3.000.

Guedes disse que enviará nos próximos dias o texto da proposta para os líderes da base do governo, que tentará também obter o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

