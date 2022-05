Governo Bolsonaro bloqueia R$ 3 bilhões na Educação e instituições federais reagem

Apoie o 247

Por Nicolau Ferraz, Metrópoles - O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta sexta-feira (27/5), o bloqueio de R$ 3,23 bilhões no seu orçamento. A medida afetará principalmente a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As instituições federais de ensino alertam que precisarão cortar gastos com pesquisas científicas, projetos de extensão, manutenção e assistência estudantil para alunos de baixa renda.

O ato significa diminuição de 14,5% para cada unidade federal de educação.

A medida ocorre enquanto o governo se prepara para conseguir bancar reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público. O bloqueio total no Orçamento da União deve ficar próximo de R$ 14 bilhões.

Leia a íntegra no Metrópoles.

