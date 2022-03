Governo Bolsonaro concede passaportes diplomáticos para Edir Macedo e esposa

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, concedeu passaportes diplomáticos ao bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e à esposa dele, Ester Eunice Rangel Bezerra. De acordo com o Metrópoles, os documentos são válidos por três anos e apresentam como justificativa a “participação de atividades religiosas no exterior”.

Em 2019, a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou a suspensão dos documentos fornecidos ao casal pouco após eles terem sido concedidos sob a alegação de estarem em desacordo com a legislação. Os passaportes, porém, foram estabelecidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), apesar de estarem próximos da data de vencimento.

O passaporte diplomático, de cor vermelha, é dado a pessoas que representam o “interesse do país” em missão no exterior e concede ao portador privilégios, como atendimento preferencial nos postos de imigração e isenção de visto de entrada em alguns países.

