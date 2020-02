Governo Bolsonaro corta em 74,5% o número de reentradas no Bolsa Família

Apesar da crise econômica, da alta do desemprego e da informalidade, o governo Jair Bolsonaro reduziu em 74,5% o número de reingressos no programa Bolsa Família ao longo de 2019. Entre junho e dezembro nenhum pedido de reinclusão foi aceito pelo governo federal e apenas 276 mil pessoas conseguiram voltar a fazer parte do programa ao longo de todo o ano passado edit

247 - O governo Jair Bolsonaro reduziu em 74,5% o número de reingressos no programa Bolsa Família ao longo de 2019. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, entre junho e dezembro do ano passado, nenhum pedido de reinclusão foi aceito pelo governo federal. Em 2019 apenas 276 mil pessoas conseguiram voltar a fazer parte do programa contra 1,08 milhão no exercício anterior. Ainda segundo a reportagem, o Ministério da Cidadania não explicou as razões para não acatar os pedidos de reinclusão feitos pela população.

Desde junho do ano passado, o número de famílias que conseguem acesso ao programa vem apresentado uma queda abrupta e a fila de espera, que havia sido zerada em 2017, voltou a crescer e já alcança quase 1 milhão de pessoas. No período compreendido entre janeiro de 2017 e maio de 2019 passado, cerca de 250 mil pessoas por mês conseguiram ter acesso ao programa, número que despencou 5,4 mil entre junho e outubro do ano passado.