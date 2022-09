Governo Bolsonaro deixa mais de 10 milhões de famílias fora do programa Auxílio Gás

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) deixou mais de 10 milhões de famílias fora do programa Auxílio Gás, pago pelo governo federal desde 2021. “Em agosto, apenas 5,6 milhões dos 16,3 milhões de famílias que têm direito ao benefício receberam o auxílio”, destaca reportagem de Carlos Madeiro no UOL.

De acordo com o Ministério da Cidadania, todas as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo mensal (R$ 606) e com dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) estão aptas a receber o benefício pago a cada dois meses.

“Se por um lado o auxílio significou alívio para a população mais pobre, haja vista o exorbitante aumento do preço do gás de cozinha, por outro se tornou um pesadelo. Os dados levantados mostram o insuficiente atendimento à população que tem perfil para este programa e não é atendida", disse a assistente social Shirley Samico, que integra o grupo de vigilância socioassistencial da Câmara da Assistência do Consórcio Nordeste, responsável pelo levantamento.

