Governo Bolsonaro destinou R$ 4,6 milhões para projeto de game inexistente, diz site

Apoie o 247

Clube de Economia

Farofafá, via Ultrajano - O governo Bolsonaro destinou nesta quinta-feira R$ 4,6 milhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) para um projeto de cultura digital chamado Casinha Games. O dinheiro destinado para o projeto é quase igual a tudo que o Fundo Nacional de Cultura executou do seu orçamento em 2020, R$ 4,7 milhões. Detalhe: em 2020, foi para todas as áreas da cultura.

O responsável pela destinação é André Porciuncula, militante bolsonarista de extrema direita que ocupa atualmente o posto de Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do governo federal. Na mesma decisão, o governo destinou R$ 481 mil para o Patrimônio Histórico (organização e difusão de acervos, R$ 331 mil; e produção de material audiovisual para sítios tombados, R$ 150 mil).

Oi, gente! Tudo bem?



Vocês sabem o que é o Casinha Gamer? Eu também não! Eu só sei que ele recebeu mais de 4 MILHÕES do SEFIC e é um projeto do Jair Renan, filho mais novo do presidente.



Olha aqui no site: https://t.co/yIOVMX28Zl



Estou intrigado. pic.twitter.com/DTabT42vKO PUBLICIDADE September 10, 2021

O bizarro é que não existe registro de uma instituição chamada Casinha Games. Não há empresa com tal nome e não se tem notícia de um programa dos entes federativos (que o FNC também atende) com tal denominação. Poderia ser uma rubrica informal com esse fim, mas o fato é que contraria tudo que se concebe como transparência. Em janeiro, o governo já tinha destinado R$ 10 milhões em dinheiro direto para os Estados estimularem ações de jogos eletrônicos, segundo informou aqui o FAROFAFÁ.

Clique aqui para ler a matéria de Jotabê Medeiros na integra em “Farofafa”

PUBLICIDADE