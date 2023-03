Governo Bolsonaro destruiu cerca de dois milhões de vacinas doadas pelos EUA, aponta TCU

De acordo com o TCU, as doses não foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados antes do fim do prazo de validade; prejuízo está avaliado em R$ 1 milhão edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Bolsonaro destruiu no ano passado um total de 1,9 milhão de vacinas da Astrazeneca contra a Covid-19 que não foram distribuídas aos estados antes do fim do prazo de validade pelo Ministério da Saúde.

A constatação foi feita em auditoria aprovada no último dia 1º pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e divulgada na coluna do jornalista Carlos Magno, do Uol.

O Brasil recebeu 2,18 milhões de doses doadas pelo governo dos EUA por meio de uma cooperação internacional. Elas chegaram ao país no dia 21 de novembro de 2021, a menos de 40 dias do prazo de vencimento (que era em 31 de dezembro). No entanto, não foram distribuídas aos estados.

O TCU quer responsabilizar os responsáveis pelo desperdício. O órgão pede o ressarcimento dos gastos, estimados em R$ 1 milhão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.