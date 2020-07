Governo Bolsonaro é recordista na sonegação de informações ao público

247 - O governo de Jair Bolsonaro tem o pior índice da história na concessão de dados públicos pela Lei de Acesso à Informação (LAI).

De acordo com o Painel da Folha de S.Paulo, órgãos do governo federal só permitiram acesso a 54% das informações pedidas com base na Lei de Acesso à Informação. Em 2019, no mesmo intervalo, as aprovações corresponderam a 68%. O índice de acessos concedidos desde que a lei foi criada, em 2021, nunca tinha ficado abaixo de 65%.

Diferentemente dos dois últimos anos, nos quais “governo e política – administração pública” tinha sido o assunto mais procurado, o coronavírus foi o tema de maior interesse em 2020 até agora, com 10.816 solicitações, o que representa 12,63% do total, informa a coluna.

Em meio à pandemia, houve um número recorde de pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação no primeiro semestre de 2020. Foi registrado um aumento de 31% em relação ao ano passado, sendo 85.656 solicitações entre os meses de janeiro e junho, contra 65.397 no mesmo período de 2019.

