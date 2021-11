Governo Bolsonaro exonera delegada da PF responsável pela extradição do blogueiro bolsonarista Allan do Santos

Apoie o 247

247 - O Diário Oficial da União publicou, nesta quarta-feira,a exoneração da delegada da Polícia Federal Silvia Amélia Fonseca de Oliveira do cargo de Diretora de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Ministério da Justiça (DRCI). A demissão de Silvia Amélia foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Amélia era responsável por dar andamento ao pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que teve sua ordem de prisão expedida por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito que apura a disseminação de fake news e os ataques às instituições. Allan dos Santos está ilegalmente nos Estados Unidos desde agosto de 2020.

Há duas semanas, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que a extradição do blogueiro seria tratada de “forma técnica observando os critérios legais, o que pode ser feito e o que não pode ser feito”.

O Ministério da Justiça destacou que a mudança na chefia do DRCI faz parte de um processo natural após José Vicente Santini assumir, em agosto, a Secretaria Nacional de Justiça.

