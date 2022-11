Governo Bolsonaro faz a limpa em contas e torra R$ 92 milhões em viaturas

Apoie o 247

ICL

247 - A 40 dias de sua saída da Presidência do Brasil, o candidato derrotado Jair Bolsonaro (PT) prepara dar mais um baque nos cofres do governo federal. Reportagem da Veja denuncia que o ministro da Justiça, Anderson Torres, abriu processo para cerca de R$ 92 milhões em viaturas para transportes de presos no Departamento Penitenciário Nacional.

Ainda de acordo com a reportagem, ainda estão previstos R$ 3,3 milhões para a compra de televisores 4K de 55 polegadas para unidades prisionais.

>>> Depois de raspar cofres da Petrobrás, governo Bolsonaro quer liberar, às pressas, licença para perfurar Foz do Amazonas

A primeira torra do governo Bolsonaro com o objetivo de esvaziar os cofres públicos antes da posse de Lula foi no último dia 3 de novembro. A Petrobras anunciou a aprovação pelo seu Conselho de Administração do pagamento de dividendos no valor de R$ 3,3489 por ação preferencial e ordinária em circulação, no mesmo dia da divulgação de seu resultado do terceiro trimestre.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.