Governo Bolsonaro faz acordo com faculdade americana de coaching religioso

O governo de Jair Bolsonaro assinou um protocolo de intenções para ampliar parcerias de universidades brasileiras com uma instituição americana especializada em coaching religioso edit

247 - Enquanto o ministro da Educação ataca as universidades federais brasileiras, o MEC faz acordo com uma faculdade dos EUA que já foi alvo de sentença por oferta irregular de mestrados no Brasil, a Florida Christian University.

A informação é dos jornalistas Ricardo Della Coletta e Paulo Saldaña, da Folha de S.Paulo, que ainda destacam o fato de a Florida Christian University não ter nenhuma acreditação relevante de qualidade no sistema americano.