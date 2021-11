Governo Bolsonaro gastou mais em campanha para nova cédula de R$ 200 do que para divulgar prevenção contra Covid-19

O Palácio do Planalto desembolsou R$ 18,8 milhões com a divulgação na nova cédula de R$ 200 durante os dois anos marcados pela pandemia da Covid-19 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Jair Bolsonaro gastou mais com a divulgação da cédula de R$ 200 do que com propagandas sobre a prevenção ao coronavírus, durante os dois anos marcados pela pandemia da Covid-19. A informação foi publicada pelo jornal O Globo, com base em pagamentos da Secom em 2020 e 2021.

O Palácio do Planalto desembolsou R$ 18,8 milhões com a divulgação na nova cédula de R$ 200. Os anúncios sobre cuidados que deveriam ser tomados durante a pandemia, como uso de álcool em gel e máscaras, custaram R$ 14,4 milhões.

Após um ano e dois meses do lançamento, a cédula de R$ 200 representa apenas 1,11% de todas as notas em circulação no país, de acordo com o Sistema de Administração do Meio Circulante.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE