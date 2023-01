Governo Bolsonaro ignorou ao menos 21 pedidos de ajuda a povos yanomami

Apoie o 247

ICL

CartaCapital - O governo Bolsonaro ignorou ao menos 21 pedidos formais de ajuda aos Yanomami. O levantamento é de uma reportagem do The Intercept Brasil, de agosto do ano passado, que tomou como base ofícios encaminhados por uma associação indígena a diversos órgãos, denunciando invasões de garimpeiros ao território indígena.

Nas peças encaminhadas à Funai, Ministério Público e Exército, a Hutukara Associação Yanomami já alertava que os conflitos poderiam “atingir a proporção de genocídio”.

Leia a íntegra na CartaCapital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.