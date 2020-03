Governo Bolsonaro já cogita fechar escolas por causa do coronavírus

Ministro da Saúde, Luiz Mandetta, já discute com os estados o fechamento de escolas e restrições de atividades por conta do coronavírus. Medida não deve ser aplicada de forma preventiva, mas sim quando houver caso confirmado, para fazer a desinfecção do estabelecimento edit

Revista Fórum - O Ministério da Saúde, sob gestão de Luiz Mandetta, já discute com estados um planejamento para fechamento de escolas e restrições de atividades por conta do coronavírus. Antes, a pasta estava se opondo à paralisação das aulas, mas agora defende que medidas precisam estar programadas.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o ministério já pediu aos governos dos estados uma sugestão do melhor momento para aplicar as ações. A pasta defende que a medida não seja aplicada de forma preventiva, mas sim quando houver caso confirmado, para fazer a desinfecção do estabelecimento.

O número de pacientes infectados pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 30. As confirmações foram divulgadas pelo Rio pouco depois de coletiva realizada pelo Ministério da Saúde apontando que havia 25 casos no país. Com os cinco dos Rio, o número chega a 30.

Leia a íntegra na Fórum.