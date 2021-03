Governo Bolsonaro lança ultimato a diplomatas venezuelanos para que saíam do Brasil

247 - Novamente, o governo Jair Bolsonaro está querendo retirar os diplomatas da Venezuela do país, numa forma de atacar o governo de Nicolás Maduro. Os diplomatas receberam um ultimato para deixar o país através de notificação feita pela Polícia Federal (PF), que falou em “regime ilegítimo da Venezuela”. A data limite é 2 de abril, segundo coluna de Bela Megale no jornal O Globo.

O governo Bolsonaro, capacho dos Estados Unidos, reconhece o “governo” do golpista Juan Guaidó, que representa uma parlamento sem respaldo popular e se autoproclamou presidente da Venezuela.

Contra a medida, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) anunciou que vai ingressar nesta segunda-feira, 22, com aditamento a um pedido de habeas corpus que impetrou no ano passado, no Supremo Tribunal Federal (STF), o qual garantiu a permanência dos diplomatas venezuelanos no país.

Ataques a Venezuela, que garantiu oxigênio para Brasil

“Se naquele momento o ministro entendeu que os diplomatas venezuelanos não podiam sair do Brasil por causa da pandemia, hoje a situação é muito mais grave e delicada”, disse o parlamentar. “Neste momento, em situação dramática aqui e lá, nada justifica essa postura criminosa do governo brasileiro contra os diplomatas venezuelanos”.

Ele lembrou que, desde janeiro a Venezuela, tem viabilizado “toda condição possível para o suprimento de oxigênio a hospitais”. O governo Maduro disponibilizou pessoal médico e oxigênio para ajudar a crise sanitária no Brasil causada pela pandemia do novo coronavírus e o desgoverno Bolsonaro. Amazonas e Amapá têm recebido oxigênio enviado pelo governo da Venezuela.

“Estão sendo expulsos de maneira gratuita, desnecessária e injustificável”, disse Pimenta. “É quase inacreditável que pessoas que estão nos ajudando neste momento, inclusive ampliando o apoio logístico para os dois estados, sofram tamanha perseguição”.

“O governo Bolsonaro, nesse momento tão grave da pandemia, mais uma vez, de maneira inexplicável, adota medidas ilegais e, por meio da PF, estabelece um prazo para que os diplomatas venezuelanos deixem o nosso país. Isso mostra não só uma atitude hostil gratuita contra o povo venezuelano, como também desrespeito com a vida dos brasileiros, particularmente de Estados do Norte, que têm recebido ajuda da Venezuela para tratar de doentes de Covid-19”, disse o deputado.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.