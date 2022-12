Governo Bolsonaro libera R$ 50 milhões para pagamento de bolsas da Capes; apenas 25% do necessário

Apoie o 247

247 - Após o governo Jair Bolsonaro (PL) determinar o bloqueio de recursos do Ministério da Educação, a Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão ligado à pasta, informou que obteve a liberação de R$ 50 milhões destinados ao pagamento de parte das bolsas de pós-graduação. O valor, porém, corresponde a apenas 25% do necessário para cobrir todas as despesas com as bolsas referentes ao mês de dezembro.

De acordo com o jornal O Globo, os recursos serão priorizados para o pagamento de “programas voltados à formação de professores da educação básica. Ainda faltam receber estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado do Brasil e do exterior. Para esse pagamento, faltam R$ 150 milhões”.

Na terça-feira (6), a Capes anunciou que por conta do bloqueio dos recursos determinados pelo e Ministério da Economia não seria possível pagar 200 mil bolsas. Na quarta-feira (7), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e a União Brasileira dos Estudantes (Ubes) ingressaram com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal (STF)

O ministro Dias Toffoli, relator do caso na Corte, determinou um prazo de 72 horas para que o governo Bolsonaro esclareça o bloqueio do dinheiro destinado ao pagamento de residentes de medicina e bolsistas.

