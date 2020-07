Governo Bolsonaro não cumpre metas de desenvolvimento da ONU

247 - O Brasil recuou no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. É o que mostra o Relatório Luz. O país não cumpre as metas estabelecidas nas áreas econômica, ambiental e social.

O levantamento analisou o cumprimento do governo federal em relação a 145 das 169 metas estabelecidas pela ONU com foco nos últimos doze meses. Do total, 60 foram classificadas como em retrocesso, 26 como ameaçadas e apenas 4 em progresso satisfatório, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.