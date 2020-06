Governo Bolsonaro nomeia chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira para a presidência do FNDE

O governo Jair Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As negociações com o bloco também é uma forma de Bolsonaro evitar o máximo possível o risco de impeachment, em meio a crimes de responsabilidade cometidos por ele edit

247 - O governo Jair Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A mudança foi publicada no "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (1º).

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter de Souza Braga Netto, assinou a portaria, publicada junto com a exoneração da antiga presidente do FNDE, Karine Silva dos Santos.

Nas últimas semanas, Bolsonaro passou a negociar cargos do governo com partidos da Câmara, principalmente com os que fazem parte do Centrão. Órgãos como o FNDE e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) estão entre os cobiçados pelo grupo.

O Centrão reúne partidos de centro-direita, como o PP de Ciro Nogueira. As negociações com o bloco também é uma forma de Bolsonaro evitar o máximo possível o risco de impeachment.

