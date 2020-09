Governo Bolsonaro omite à ONU que esvaziou combate à tortura

O governo de Jair Bolsonaro entregou à ONU um informe sobre o combate à tortura no Brasil, omitindo os acontecimentos sobre o tema ocorridos em seu período no poder edit

247 -Em documento entregue à ONU, respondendo a questões sobre tortura no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro indica que suas respostas não incluem os acontecimentos na atual administração e que as respostas tratam de eventos e leis no país entre 2000 e 2017.

O jornalista Jamil Chade comenta em sua coluna no UOL que "ao fazer o recorte em um período pré-Bolsonaro, as respostas à ONU apontam para avanços no estabelecimento de regras e mecanismos para o combate à tortura no país". Mas, "o documento não menciona a atitude denunciada pela sociedade civil de desmonte de uma parcela dos órgãos de fiscalização da tortura e muito menos os comentários do próprio presidente de apologia a torturadores".

Leia a íntegra.

