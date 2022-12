'Governo Bolsonaro pediu a exclusão de 2,5 milhões de pessoas do Auxílio Brasil', diz Haddad

Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o ofício enviado à equipe de transição evidencia o uso eleitoral do programa. "É quase um crime confessado", afirmou edit

247 - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo Jair Bolsonaro (PL) enviou um ofício à equipe de transição solicitando a exclusão de 2,5 milhões de pessoas do Auxílio Brasil alegando que elas teriam sido inscritas de forma irregular entres os beneficiários, o que, segundo ele, “é quase um crime confessado” do uso eleitoral do programa.

"O programa do auxílio brasil não foi feito para combater a fome. Foi feito para maximizar o número de votos. Então, tem uma pessoa recebendo o mesmo auxílio que uma família de cinco pessoas. São milhões. Agora nós recebemos um ofício do próprio governo mandando retirar do cadastro 2,5 milhões de brasileiros. Por que foram incluídos se não se adequaram aos parâmetros da Lei? É quase um crime confessado", afirmou Haddad à GloboNews nesta quarta-feira (14), segundo o jornal O Globo.

