Governo Bolsonaro praticamente zera recursos do Orçamento para novo Minha Casa Minha Vida

247 - O governo Jair Bolsonaro praticamente zerou os recursos do Orçamento para a famílias de baixa renda (até R$ 1,8 mil) do programa Minha Casa Minha Vida. O dinheiro foi projetado inicialmente em R$ 1,540 bilhão, mas caiu para R$ 27 milhões na lei orçamentária, publicada nessa sexta-feira (23). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Construção Civil (Cbic), 250 mil unidades em obras serão paralisadas em todo o País.

Segundo o jornal O Globo, o presidente da Cbic, Jose Carlos Martins, afirmou que corte orçamentário também afetará as construtoras responsáveis pelos empreendimentos, já atingidas pela alta nos custos da construção civil.

Muitas obras haviam sido retomadas pelo ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho. Segundo Martins, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, quis dar o troco em Marinho, considerado seu desafeto. "Está claro que houve uma retaliação do Guedes ao Marinho", disse.

