Governo Bolsonaro quer gastar R$ 5,6 bi a mais com militares do que com educação em 2021

247 - O governo Jair Bolsonaro pretende destinar cerca de R$ 5, 6 bilhões a mais no Orçamento que está sendo elaborado para o próximo ano para despesas militares do que com a educação. De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, caso a proposta, que está sendo analisada pelo Ministério da Economia, seja aprovada, será a primeira vez em dez anos que o Ministério da Defesa receberá um valor maior que o do Ministério da Educação.

Ainda segundo a reportagem, o crescimento no Orçamento da Defesa sobre o exercício atual será de 48,8%,saltando de R$ 73 bilhões para R$ 108,56 bilhões no próximo ano. Em contrapartida, os gastos pelo Ministério da Educação (MEC) passarão de R$ 103,1 bilhões para R$ 102,9 bilhões.

O governo também teria feito uma blindagem ao orçamento da pasta de Defesa, de maneira a evitar possíveis cortes no Orçamento. A Educação, porém, não contaria com este reforço

