Governo Bolsonaro quer transferir imóveis federais para fundo de investimento com sócios privados

247 - O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, iniciou conversas com representantes do mercado financeiro para transferir imóveis federais para um fundo de investimento com participação de sócios privados. A pasta planeja lançar o primeiro projeto do programa "Incorpora, Brasil - Fundos Imobiliários Federais" até o final deste ano.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, “o universo de imóveis considerados alienáveis pelos técnicos reúne cerca de R$ 97 bilhões, mas nem toda carteira será colocada à disposição de forma imediata”.

O projeto formatado pela equipe econômica para se desfazer dos ativos prevê que o modelo, previsto em lei desde 1995, seja testado aos poucos, com foco nos imóveis que não possuem um fim específico, como terrenos, galpões ou prédios desocupados. As destinações variam desde empreendimentos logísticos a projetos residenciais ou comerciais.

A avaliação do governo é que existe um alto interesse em torno da criação de fundos do gênero,como teria sido demonstrado em uma reunião que contou com representantes de 14 instituições financeiras, entre elas Genial Investimentos, Itaú BBA, Santander Asset e BTG Pactual.

“Na largada, os fundos devem ser constituídos com 90% de participação da União e 10% de sócios privados. Enquanto o governo integraliza suas cotas com os imóveis, os sócios privados colocarão sua parte em dinheiro, que será usado para bancar estudos e estratégias de desenvolvimento dos ativos”, ressalta a reportagem.

