Governo Bolsonaro recusa 75% dos pedidos de reingresso ao Bolsa Família

O governo Jair Bolsonaro fechou a porta nos últimos sete meses de 2019 para quem pediu reingresso no programa Bolsa Família

247 - Ao assumir o Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni disse que o programa Bolsa Família iria ter larga "porta de saída”. No entanto, levantamento feito a partir de uma planilha obtida pelo UOL revela que o governo Jair Bolsonaro já fechou a porta nos últimos sete meses de 2019 para quem pediu reingresso no programa Bolsa Família.

De acordo com reportagem feita a partir de dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, de junho a dezembro do ano passado, não houve qualquer reinclusão, levando uma queda de 74,5% no número de reingressos em comparação ao ano anterior.

Em 2018, 1,08 milhão de pessoas voltaram ao programa, seja por perda de renda na família que a faz solicitar reingresso, seja por saída causada por algum problema no cadastro.

Em 2019, como só houve reinclusões até maio, esse número despencou e fechou o ano em apenas 276 mil.

Vale lembrar que 494 mil esperam em fila para receber Bolsa Família.