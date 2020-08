Governo Bolsonaro rejeita atendimento de saúde a 5 mil indígenas

Denúncia foi feita pela organização Médicos sem Fronteiras e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil contabiliza 26.443 casos confirmados de coronavírus entre os povos indígenas e 690 óbitos edit

Sputnik – O Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou nesta quinta-feira (20) que o Ministério da Saúde rejeitou um plano de trabalho da organização para atuar no atendimento de uma população de até cinco mil indígenas no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a MSF, a proposição de atuar em sete comunidades da região de Aquidauana foi rejeitada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). O plano previa visitas aos locais, com foco especial na detecção e prevenção de casos de COVID-19.

A SESAI autorizou a atuação da organização apenas na Comunidade Aldeinha, de aproximadamente 500 pessoas, no município de Anastácio, local que não constava na proposta da MSF.

A organização humanitária ofereceu nova proposição à SESAI para atender "uma população de cerca de seis mil pessoas em 11 comunidades indígenas". "No trabalho que realizamos previamente à elaboração do plano, fizemos consultas com diversas autoridades. Detectamos dificuldades de acesso à saúde em diversas comunidades indígenas e recebemos pedidos de ajuda vindos de suas lideranças", afirmou a MSF em nota.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil contabiliza 26.443 casos confirmados de coronavírus entre os povos indígenas e 690 óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.