Governo Bolsonaro reúne tropa de choque da CPI para confronto com irmãos Miranda

247 - O Palácio do Planalto realiza uma reunião de emergência nesta quinta-feira (24) com os senadores governistas da CPI da Covid. O objetivo é municiar com informações e documentos os senadores governistas para o depoimento, marcado para sexta-feira (25), do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e de seu irmão Luiz Ricardo Miranda, ex-servidor do Ministério da Saúde. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

O deputado pelo Distrito Federal vem denunciando pressão em cima do seu irmão para o governo agilizar a importação da vacina Covaxin. O preço da compra do imunizante foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

O parlamentar também disponibilizou as mensagens encaminhadas a um secretário de Bolsonaro com os alertas de uma possível corrupção na pasta.

O deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) esteve com o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), na terça-feira (22). Enquanto os dois conversavam, o senador Marcos Rogério (DEM-RO), um dos líderes da bancada bolsonarista na CPI, entrou na sala e ouviu uma declaração explosiva. "Você apoia o governo, mas eu vou derrubar a República"

O governo está mobilizando a sua tropa de choque. Na quarta-feira (23), o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, principal articulador da estratégia governista na CPI da Pandemia, informou que Bolsonaro determinou a abertura, pela Polícia Federal, de uma investigação com o objetivo de apurar as declarações de Luís Miranda.

