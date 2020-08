Governo Bolsonaro se articula com entidade que dissemina ódio nos Estados Unidos

247 - O governo Bolsonaro mantém contato com uma entidade de extrema direita nos Estados Unidos, classificada como um grupo de ódio.

Trata-se da Alliance Defending Freedom (ADF International) se fortaleceu durante o governo de Donald Trump, a quem Bolsonaro e seu clã se subordinam. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, liderado pela ministra bolsonarista Damares confirmou à coluna do jornalista Jamil Chade que interage com a organização estadunidense.

O Ministério de Damares diz que até o momento, nas interações com a ADF, não identificou nenhum posicionamento radical ou desrespeitoso para com qualquer segmento social. E admite que os contatos com a ADF visam o fortalecimento de vínculos familiares, cidadãos, sociais e internacionais com respeito ao pluralismo.

O jornalista chama a atenção para o ativismo do governo Bolsonaro no plano internacional em torno de temas como agenda antiaborto, sempre em associação com o governo Trump.

Nos Estados Unidos a ADF é acusada de ser grupo de ódio. A ministra Damares mantém contato com a entidade desde 2012, muito antes de Bolsonaro ser eleito e de ela ser guindada à posição de ministra.

