Governo Bolsonaro será alvo de Comissão da OEA

A entidade se reuniu com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que apresentou dados da pandemia no país e pediu a responsabilização do governo Bolsonaro pela situação edit

247 - A gestão da pandemia da Covid-19 no Brasil é alvo de exame da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), após reunião da entidade com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que apresentou dados da pandemia no país e pediu a responsabilização do governo Bolsonaro pela situação.

Segundo Rogério Giannini, que coordena a Comissão Especial de Direitos Humanos e Pandemia, iniciativa nacional, o objetivo do grupo é buscar parâmetros para punir gestores que contribuíram para a crise. "Desde o começo da pandemia, houve sistematicamente a adoção de medidas que inviabilizaram o combate à pandemia", destacou, conforme reportado na coluna de Jamil Chade, no Uol.

"O que está por trás disso é a ideia de que somente os fortes sobreviverão, ou invertendo, somos o país 'onde os fracos não têm vez'. Isso é eugenia e sim - genocídio", disse Giannini. "Não é extirpar um povo ou etnia, mas um grupo da sociedade que seria o dos mais fracos", avaliou.

Julissa Mantilla, que compõe a comissão da OEA, destacou que a entidade está especialmente preocupada com a situação de pessoas em vulnerabilidade, como indígenas, afrodescendentes, com deficiência, idosas e migrantes.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.