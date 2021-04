Governo Bolsonaro será minoria na CPI do genocídio

247 - A CPI do genocídio, criada oficialmente nesta terça-feira (13), para investigar a má conduta do governo Bolsonaro no enfrentamento da covid-19 e a ação dos estados e municípios na aplicação dos recursos repassados pelo governo federal, deverá ser composta majoritariamente por senadores independentes ou de oposição ao governo Bolsonaro.

A maioria dos partidos já definiu os nomes que devem compor a comissão.

Estima-se que a comissão poderá ter apenas quatro nomes declaradamente favoráveis ao governo, informa a Folha de S.Paulo.

A CPI terá 11 membros e outros 7 suplentes, definição feita a partir do cálculo da proporcionalidade entre os blocos dos quais cada legenda faz parte.

Os bolsonaristas serão o senador Ciro Nogueira (PP-PI), Marcos Rogério (DEM-RO), Jorginho Mello (PL-SC) ou Zequinha Marinho (PSC-PA) e Eduardo Girão (Podemos-CE).

Os demais membros da CPI são independentes ou de oposição. O MDB, por exemplo, será representado por nomes que já criticaram Bolsonaro: Renan Calheiros (MDB-AL) e o líder da bancada, Eduardo Braga (MDB-AM). Jader Barbalho (MDB-PA) deve ser indicado como um dos suplentes. Seu líder já comunicou que a legenda vai brigar pela relatoria da comissão

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que fez o pedido de abertura da CPI da Covid, participará da comissão como titular e o PT indicará Humberto Costa (PE). Deverão ainda participar como titulares os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Otto Alencar (PSD-BA) e Tasso Jereissati (PSDB-CE), que não se alinham com o governo.





