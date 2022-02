Governo Bolsonaro sofre derrotas em votações no Senado

Apoie o 247

247 - A ausência de um líder no Senado provocou ao menos 11 reveses para o governo por parte de senadores que não fazem parte da base de Jair Bolsonaro (PL).

O governo completou dois meses sem uma liderança na Casa, situação que pode se estender por algumas semanas ou mesmo meses.Congressistas aproveitaram esse vácuo para tratar e avançar com assuntos que contrariam a equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) e conseguiram até mesmo convocar sem dificuldades ministros de Estado para darem explicações, informa a Folha de S.Paulo.

O governo, por exemplo, não consegue a simples tarefa de reunir quórum para aprovar indicações de autoridades.

O cargo de líder do governo está vago desde 15 de dezembro do ano passado, quando Fernando Bezerra (MDB-PE) deixou o posto após ser abandonado pelo Palácio do Planalto em sua tentativa de se tornar ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

