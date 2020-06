Governo Bolsonaro tem 66% das verbas para ações contra a Covid-19 paradas

O Ministério da Saúde segue com dificuldade de desembolsar recursos para o combate à Covid-19. De um total de R$ 39 bilhões reservados para ações na epidemia, 66% seguem parados, sem previsão de quando poderão ser desembolsado edit

247 - O Ministério da Saúde segue com dificuldade de desembolsar recursos para o combate à Covid-19. De um total de R$ 39 bilhões reservados para ações na epidemia, 66% seguem parados, sem previsão de quando poderão ser desembolsados. A informaçção é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S,Paulo.

Do total, R$ 11,4 bi deveriam ser destinados para ações diretas do ministério, como aquisição de respiradores, máscaras e outros itens essenciais. Mas 75% dos recursos estão no cofre e sequer se transformaram em pedidos de compra.

A jornalista acrescenta que o dinheiro já empenhado em contratos e pago chega a apenas R$ 1,3 bilhão, ou cerca de 11% do total. A situação melhora na parte reservada para transferência a estados. Ainda assim, 59% dos R$ 10 bilhões destinados às unidades da federação seguem parados.

