Governo Bolsonaro tentou trazer joias da Arábia Saudita via 'nada a declarar' na Alfândega

Sputnik Brasil - Funcionário da Receita Federal relatou nesta segunda-feira (6) que o assessor do ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque tentou esconder as joias, presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro, ao escolher a via "nada a declarar" na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo.

Avaliadas em R$ 16,5 milhões, as joias sauditas são uma peça ainda mais valiosa para a Polícia Federal (PF) que investiga o escândalo envolvendo o governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com o G1, um funcionário da Receita Federal declarou hoje durante uma reunião entre representantes do Ministério Público Federal em Guarulhos, da Polícia Federal e da Receita Federal, na cidade da Grande São Paulo, que o assessor do ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque tentou esconder as joias, supostos presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro — fato que Michelle afirma desconhecer —, ao escolher a via "nada a declarar" na alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

De acordo com as fontes do jornal, foi uma surpresa para a Receita o fato de o então ministro Bento Albuquerque ter deixado de informar que levava presentes a Bolsonaro, já que, na ocasião, o ex-ministro teria sido informado da necessidade da declaração, uma vez que no Brasil qualquer peça com valor acima de R$ 5 mil tem que ser declarada.

A PF aguarda a chegada de documentos da Receita para instaurar o inquérito policial, que deve ser aberto já nas próximas horas. A investigação deve ficar sob a responsabilidade da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários.

