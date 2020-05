Governo Bolsonaro usou estudo inconclusivo e suspeito de fraude para validar protocolo da cloroquina

Estudo feito pela Prevent Senior e usado como referência na validação do novo protocolo para o uso da cloroquina contra a Covid-19, foi suspenso no último dia 20 de abril após a descoberta de que os testes foram iniciados sem o aval necessário à realização da pesquisa edit

247 - O governo Jair Bolsonaro usou um estudo inconclusivo feito pela Prevent Senior como uma das referências na validação do novo protocolo para o uso da cloroquina em pacientes infectados pela Covid-19. O estudo, porém, foi suspenso no último dia 20 de abril pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) após a descoberta de que os testes foram iniciados sem o aval necessário à realização da pesquisa, o que é vetado pela legislação.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o coordenador da Conep, Jorge Venâncio, destacou que "ao que tudo indica, é uma fraude científica. Sabia que não era uma pesquisa aprovada pela Conep. Falou-se uma mentira aberta. Não é uma coisa dúbia, ambígua. É uma coisa muito mais grave. Tentaram apresentar como pesquisa científica algo que não é pesquisa científica

Segundo reportagem do UOL, o estudo aparece nas referências bibliográficas do documento "Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da covid-19.

O material, referente ao novo protocolo adotado pelo Ministério da Saúde indica o uso de cloroquina e hidroxicloroquina nos estágios iniciais da Covid-19 na rede do Sistema único de Saúde (SUS).

A indicação do uso da substância, porém, não é recomendada pelas autoridades de saúde – como a Organização Mundial de Saúde – em função da falta de estudos científicos sobre sua eficácia e pelos altos riscos de efeitos colaterais, como arritmia cardíaca, por exemplo.

