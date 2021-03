Governo brasileiro prevê a chegada de 400 mil doses da Sputnik V em março

Sputnik - O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (3) que prevê a chegada de 400 mil doses da vacina russa Sputnik V ao Brasil até o fim deste mês.

Até maio, o Brasil deve receber ao todo dez milhões de doses do imunizante desenvolvido pelo Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo).

Segundo o Ministério da Saúde, citado pelo portal G1, a negociação está "em processo das tratativas finais" para a compra da vacina. O contrato de compra das doses da Sputnik V é de R$ 639,6 milhões.

A Sputnik V ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, portanto, ainda não pode ser aplicada de forma emergencial no Brasil.

​A previsão anunciada nesta quarta-feira (3) antecipa o cronograma anterior, que previa a chegada das primeiras doses da Sputnik V para abril.

Além das 400 mil doses que chegarão em março, está previsto o envio de mais duas milhões de doses em abril e 7,6 milhões em março.

A União Química é responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da Sputnik V. As estimativas apontam que a farmacêutica consiga produzir oito milhões de doses da Sputnik V no Brasil por mês.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.